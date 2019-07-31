Луганская «Заря» отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы против ЦСКА

Луганская «Заря» отправляется в Болгарию, а именно, в Софию, где уже завтра, 8-го августа нам предстоит провести первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА из Софии.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Болгарии 7 августа состоится пресс-конференция главного тренера луганчан Виктора Скрипника и открытая тренировка луганской «Зари». Начало пресс-конференции – 18:30, а тренировки – 19:00 (время киевское).

Список игроков, отправившихся в Софию:

Никита Шевченко, Никола Василь, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Никита Каменюка, Филипп Будковский, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунёв, Владислав Кабаев, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Назарий Русин, Владлен Юрченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский.

Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале УНИАН.