В Северодонецких озерах опасно купаться - загрязнение в 5-16 раз выше нормы

По данным ГУ «Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины» вода в городе Северодонецк не соответствует требованиям нормативов по микробиологическим показателям.

Как сообщает пресс-служба городского совета Северодонецка, лабораторное исследование всех открытых водоемов в городе проводили 23 июля 2019 года. По результатам исследований обнаружили, что степень загрязнения воды озера Чистое в 14 раз выше допустимого уровня, озера Парковое в 5,7 раз выше, озера Кривенькое в 5,6 раз выше, озера Клешня в 4 раза выше. А степень загрязнения реки Боровая в 19 раз выше допустимого уровня.

Показатель свежего фекального загрязнения превышает допустимые величины в озере Чистое — в 6,2 раза, в озере Парковое — в 2 раза, в р. Борова — в 6,2 раза, в озере Клешня — в 2,3 раза.

Показатель вирусного загрязнения в озере Чистое превышает допустимые величины в 5 раз, в озере Клешня — в 4 раза.