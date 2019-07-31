В Луганской области военные «распродавали» гранатометы, патроны и взрывчатку

В течение июня-августа 2019 года в Луганской области задокументированы факты продажи двумя военнослужащими 53 ОМБР боевых гранат, ручных противотанковых гранатометов, патронов калибра 7,62 мм и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

14 июня двое военнослужащих через гражданского посредника в Северодонецке продали 2 ручных противотанковых гранатомета (РПГ-22) за 10 тысяч гривень гражданину, действовавшему под контролем правоохранительных органов.

4 июля указанные военнослужащие на территории Донецкой области продали тротил весом 600 граммов, 10 боевых гранат РГД-5 с запалами УЗРГМ к ним, 2454 патронов калибра 7,62 мм за вознаграждение в сумме 15 тыс грн еще одному гражданину , который также действовал под контролем правоохранительных органов.

6 августа, во время продажи 30 боевых гранат РГД-5 с запалами УЗРГМ к ним и 13 ручных противотанковых гранатометов (РПГ-22) за вознаграждение 50 тыс гривень, военнослужащие были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а средства поражения и деньги изъяты.