В Лисичанске затапливает шахту «Новодружеская» - вышли из строя насосы и уже полностью затоплен горизонт 840 (глубина 840 метров).

Как сообщил председатель Лисичанского городского профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины Эдуард Всеволодский, 6 августа на шахте «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь» полностью затоплен горизонт 840 (глубина 840 метров).

На предприятии вышла из строя насосная установка. Вода быстро прибывала и горизонт затапливался. Представители технической и производственной службы предприятия во главе с гендиректором принимали все возможные меры для устранения аварии, но им этого не удалось.

По сообщению Эдуарда Всеволодского, для устранения аварии необходимо было приобрести насосную установку на замену той, что вышла из строя. К сожалению, предприятие не нашло 650 тыс грн, а Министерство энергетики и угольной промышленности проигнорировало обращения предприятия о помощи. Горизонт 840 потерян навсегда.

Сейчас на шахте работают военизированный горноспасательный отряд №2 в угольной промышленности города Лисичанска и представители Министерства чрезвычайных ситуаций.