В Луганской ОГА назвали дату подключения области к энергосистеме Украины

О ходе строительства электроподстанции «Кременская» на брифинге для СМИ рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай.

Реализация проекта «Новое строительство ПС 500 кВ подстанции 500 кВ «Кременская» с заходами воздушных линий 500 кВ «Донбасская-Донская», 220 кВ «Кременская-Юбилейная» в Луганской области» должно присоеденить Луганскую область к Объединенную энергетической системе Украины.

Спикер отметил, что значительный объем работ выполнен при решении вопросов по разработке и утверждения проектно-сметной документации, изъятия земельных участков и передачи их в пользование НЭК «Укрэнерго».

«На сегодня все решения, которые необходимо было утвердить в Правительстве, уже получены. Сейчас идет завершающий этап, а именно - строительство объекта», - отметил Виталий Сурай.

Уже выполнено строительство почти всех электроопор и завершена реконструкция подстанции «Юбилейная» близ Лисичанска.

Основное оборудование объекта занимает площадь примерно в 3,3 га.

Такжеже закуплено 99% современного оборудования, работы выполнены на 70%. На строительной площадке ежедневно задействовано до 90 человек.

Срок завершения всех работ - май 2020 года.

Реализация проекта будет стоить примерно 2 миллиарда гривен.