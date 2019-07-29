В Луганской ОГА обратили внимание на реальные проблемы бизнеса - электроэнергию, логистику и таможню

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса области 5 августа.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной администрации, Комарницкий предложил предпринимателям предоставить собственные инициативы по созданию условий, которые будут способствовать развитию экономики области в целом и их деятельности в частности. Поэтому, систематизированы предложения будут учтены в законодательных инициативах, что подготовит Луганская облгосадминистрация и направит депутатам Верховной Рады IX созыва.

«Не секрет, что две трети промышленного потенциала Луганщина потеряла в связи с войной. Поэтому для дальнейшего восстановления и развития экономики области приоритеты будут предоставляться, в частности, малому и среднему бизнесу», - отметил Виталий Комарницкий.

Сейчас в области действует около 23 500 субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение I полугодия 2019 года 1795 новых рабочих мест было создано именно на этих предприятиях.

«Бюджет области составляет 4,184 миллиарда гривень. К сожалению, из них только 530 млн - это те деньги, которые мы с вами зарабатываем, все остальное - различные программы финансирования и субвенции, которые нам поступают из Киева. Поэтому бюджет нужно наполнять совместными усилиями. Все субъекты, работающие с бюджетными средствами, должны быть зарегистрированы на Луганщине. Налоги должны оставаться в области и направляться на ее развитие. Кроме того, Закон «О публичных закупках» должен учитывать условия, в которых оказались области, где идет война, чтобы преференции получали местные производители и поставщики услуг», - отметил глава области.

Также председатель облгосадминистрации напомнил, что в результате экономической блокады неподконтрольной украинской власти территории области бюджет почти за два года получил 1,5 млрд гривень. До сих пор не было разработано ни одного механизма экономической компенсации для Луганщины.

Были обсуждены проблемы логистики и энергоснабжения, которые дополнительной нагрузкой ложатся на плечи предпринимателей, повышая себестоимость услуг и продуктов производства. По словам главы области, строительство электроподстанции ПС 500 кВт «Кременская» (о строительстве которой рассказывают с начала российской оккупации - ред.), решит вопрос энергетической безопасности. Однако проблема железнодорожного сообщения требует длительного времени и значительных средств. Сейчас продолжаются поиски оптимального сочетания отрезке «Кондрашевская-Новая - Лантратовка» с единой сетью железных дорог Украины.

Также предприниматели выразили обеспокоенность отсутствием доступной кредитно-финансовой системы и медленной работой таможенной службы на территории области. Эти вопросы Виталий Комарницкий озвучит соответственно при следующих встречах с представителями государственных банковских учреждений и фискальной службы.