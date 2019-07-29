Wizz Air в ноябре запускает 6 новых рейсов из Одессы и Львова

Авиакомпания Wizz Air в начале ноября 2019 года запускает из аэропорта Одессы шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии, сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Паулина Госк на пресс-конференции в новом терминале аэропорта Одесса.

С 1 ноября самолеты Wizz Air полетят из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября — в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября в Братиславу. Частота полетов по всем маршрутам составит 2 рейса в неделю.

Новые направления Wizz Air частично пересекаются с рейсами, которые ранее анонсировал Ryanair, который уже летает из Одессы в Краков, а осенью планирует запустить также рейсы в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань. Таким образом, авиакомпании будут иметь четыре общих маршрута в Одессе.

Также Wizz Air добавит 11-й по счету маршрут во Львов. С 28 октября лоу-кост начнет летать 2 раза в неделю из Львова в Ларнаку на Кипре.