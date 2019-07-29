У Зеленского хотят понизить стоимость электроэнергии для заводов Коломойского

Через две недели будет подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель Владимира Зеленского в правительстве напомнил, что у президента неоднократно выступали за отсрочку введения рынка электроэнергии.

«Мы неоднократно выступали за то, чтобы отложить введение рынка (электроэнергии — ред.), которое состоялось с 1 июля. Президент Украины подавал два законопроекта в парламент. Убеждал и пытался убедить премьер-министра, но, к сожалению, не был услышан. И правительство, и парламент решили, что это должно произойти с 1-го. Собственно, это и произошло с ростом цены электроэнергии на 25%. Наша базовая позиция — просто перевести это на конечного потребителя, это неправильно», — сказал он.

По словам Геруса, сейчас разрабатываются механизмы по понижению цены на электроэнергию для предприятий минимум на 10%.

«Мы сейчас разрабатываем механизмы, идет общение с регулятором и Министерством энергетики, чтобы принять какое-либо решение, чтобы состоялось понижение минимум на 10% цены электроэнергии для предприятий, в том числе для водоканалов с текущего уровня, с уровня на начало августа. Посмотрим, через неделю-две, возможно, будет проект решения, как можно дальше эту ситуацию исправлять», — заявил представитель президента в Кабмине.