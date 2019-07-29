В Вашингтоне предлагают Москве поговорить о Донбассе

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков — Волкер, сообщает российское агентство «Интерфакс».

«Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым», — цитирует оно директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков — Волкер в конце августа.

По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.