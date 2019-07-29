Российские террористы убили 4 украинских военных

С начала текущих суток, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела позиций ООС.

В 10:20 оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя под Мариуполем. Именно в результате этого обстрела погибли 4 украинских военных.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал обстрел возле Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских бойцов, грубым нарушением перемирия, которое «не останется без внимания».

По его информации, погибшие — бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В это время боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Также в 00:45 в течение почти часа боевики обстреливали из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ у села Богдановка в Донецкой области.