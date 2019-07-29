В Лисичанске восстановили электроснабжение насосных станций после грозы

В Лисичанске ремонтные бригады ЛЭО возобновили электроснабжение насосных станций.

Проблемы с водоснабжением возникли из-за непогоды 4-5 августа и повреждений линий электропередач и трансформаторных станций по всей территории Луганской области в результате сильной грозы и шквального ветра.

В Лисичанске из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 тысяч абонентов.

По состоянию на 7:00 6 августа электроснабжения насосных станций в г. Лисичанск восстановлено. Осуществляется постепенное заполнение системы водой