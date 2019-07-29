В Луганской области собрали 3,3 млрд гривень налогов

Более 3,3 млрд гривень налогов и сборов перечислили плательщики Луганской области в сводный бюджет государства.

В январе-июле 2019 плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 3 млрд 326 млн грн. Это на 458,2 млн гривень больше, чем за 7 месяцев 2018 года.

В частности, в государственную казну поступило 1 млрд 499 млн грн. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 173 700 000 грн.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-июль текущего года: налога на доходы физических лиц - 450 млн грн; налога на добавленную стоимость - 491,7 млн грн; налога на прибыль предприятий - 69,6 млн грн; акцизного налога -13,7 млн гривен.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1 млрд 748 млн грн, что на 148 млн грн больше доведенного индикативного показателя.