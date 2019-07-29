В Украине будут маркировать продукты по новым правилам

6 августа в Украине вступает в силу Закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».

Согласно закону, информация о пищевом продукте должна быть понятной для потребителя относительно характеристик, свойств и состава.

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы предоставления потребителям информации о пищевых продуктах с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов.

В частности, закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Также документ, в частности, устанавливает требования к обеспечению разборчивости информации, в том числе к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется обязательная информация о пищевом продукте; предоставление потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт замораживанию и размораживанию, а также внедрение единых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом, в том числе с применением средств дистанционной связи, и пищевых продуктов, которые продаются в магазине.