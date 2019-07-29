В Запорожье луганская «Заря» не смогла обыграть «Днепр-1»

Луганская «Заря» в Запорожье сыграла второй матч украинской Премьер-лиги с «Днепр-1».

Игру нельзя назвать зрелищной - все 90 минут продолжалась оживленная перепасовка и проверка на прочность обороны соперника, но без большого количества голевых моментов.

Тем не менее ощутимым преимуществом владели луганчане, которые на ставшей им домашней «Славутич-Арене» явно нацеливались на победу. Несмотря на доминирование луганчан, счет открыли их соперники благодаря удару Когута.

После этого «Днепр-1» повторил традиционную ошибку — ведя в счете, слишком глубоко отодвинулся назад. За что и поплатился пропущенным мячом от Кочергина.

Несмотря на отчаянные атаки луганчанв попытках забить еще один мяч до финального свистка, реальную возможность забить создали именно гости из Днепра. Но усилия игроков обеих команд оказались безуспешны — счет матча не изменился — 1:1.

После 2 игр активе обоих клубов по 4 набранных балла в турнирной таблице.