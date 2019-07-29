5 августа российские террористы два раза нарушили перемирие

5 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил

вблизи Водяного из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.