5 августа российские террористы два раза нарушили перемирие

5 августа российские террористы два раза нарушили перемириеСегодня, 09:45
5 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил
вблизи Водяного из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны неподалеку Южного - из стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.