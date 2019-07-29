В Луганской области сепаратиста заочно приговорили к 7 годам тюрьмы

Луганский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры Луганской области и оставил без изменений приговор Новоайдарского районного суда, которым в апреле 2019 признан виновным по ч. 2 ст. 110 УК Украины один из организаторов незаконного «референдума» на территории города Счастье.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, на основании постановления следственного судьи проведена процедура специального досудебного расследования.

По результатам специального судебного производства на основании собранных неопровержимых доказательств вины гражданин Украины заочно приговорен к 7 годам лишения свободы.

Сторона защиты обвиняемого по делу с приговором суда первой инстанции не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Прокуратура отстояла свою правовую позицию и в апелляционной инстанции. Коллегия судей Луганского апелляционного суда пришла к выводу, что стороной обвинения полностью доказана вина гражданина, а доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения. Срок назначенного судом наказания оставлен без изменений.

Весной 2014 житель города Счастье по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, принимал активное участие в организации проведения митинга на центральной площади города, где агитировали местных жителей к участию в незаконном «референдуме» на поддержку «Акта о государственной самостоятельности «ЛНР».

При подготовке псевдореферендума, выполняя поручение «председателя территориальной избирательной комиссии», гражданин Украины занимался организационными вопросами, а именно: обустройством кабинок на «участках», доставкой ящиков, привлечением людей к работе «участковых комиссий».

Под руководством и при содействии осужденного так называемый «референдум» состоялся в Счастье на двух «избирательных участках», которые размещались в помещении учебных заведений.

После голосования с участием указанного лица сверили протоколы, подсчитали «бюллетени» и составили «конечный протокол» голосования по территориальному округу.

В настоящее время осужденный находится в розыске.