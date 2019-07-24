» » ГПУ допросила судью Павла Вовка

ГПУ допросила судью Павла Вовка

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

Председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку сегодня было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, председатель Окружного административного суда города Киева прибыл в ГПУ. Ему было вручено письменное подозрение и проведен допрос.

По его словам, заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия, а также в суд с целью отстранения судьи П.Вовк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко от должностей и избрания им меры пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста.

Напомним, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:03

США ввели новые санкции против России за отравление семьи Скрипалей

Сегодня, 15:59

ГПУ допросила судью Павла Вовка

Сегодня, 14:57

В Украине снова заговорили о миротворцах ООН на Донбассе

Сегодня, 14:55

В Северодонецке бездомных животных будут вакцинировать от бешенства

Сегодня, 14:41

ГУР: 20 российских офицеров отозвали с оккупированного Донбасса за воровство и пьянство

Сегодня, 14:11

Луганская «Заря» узнала соперника по следующему раунду отбора Лиги Европы

Сегодня, 10:54

В образовательные центры «Донбасс - Украина» за консультацией обратилось 1132 человека из оккупированных районов

Сегодня, 09:12

1 августа российские террористы 5 раз нарушили перемирие

Вчера, 22:17

Луганская «Заря» сыграла в Запорожье с черногорской «Будучностью»

Вчера, 18:34

Лисичанску вернули воду. Рубежное и Кременную подключают

Вчера, 14:18

12 детей из Луганской области отдохнули в инклюзивном лагере в Польше

Вчера, 14:11

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде

Новости Украины:

Сегодня, 09:45

В ДТП в Киеве погиб известный диджей DMC Gabber

Вчера, 16:33

За 6 месяцев 2019 в Крыму произошло вдвое больше арестов, чем за первое полугодие 2018 года

Вчера, 10:59

В центре Днепра пьяный водитель перевернул маршрутку с пассажирами

31-07-2019, 11:26

Во Львове «минировали» все больницы, детсады и гостиницы

31-07-2019, 11:03

В Хмельницкой области из-за укусов клещей 43 человека заразились болезнью Лайма

30-07-2019, 14:28

Киев примет Чемпионат мира по мини-футболу

29-07-2019, 19:33

Работники суда подшили шилом и нитками диск с видеозаписью избиения Мустафы Найема

29-07-2019, 17:35

В Киеве затопило станцию метро Дорогожичи

29-07-2019, 11:09

Россиянин за 1500 долларов США пытался «выкупить» товарища у пограничников

26-07-2019, 09:35

Николай Козырев: После выборов - куда?

25-07-2019, 12:36

В Одессе задержан экс-начальник Национальной полиции Одесской области

24-07-2019, 16:59

В Киеве задержали начальника отделения полиции при получении взятки

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 