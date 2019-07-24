ГПУ допросила судью Павла Вовка

Председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку сегодня было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, председатель Окружного административного суда города Киева прибыл в ГПУ. Ему было вручено письменное подозрение и проведен допрос.

По его словам, заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия, а также в суд с целью отстранения судьи П.Вовк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко от должностей и избрания им меры пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста.

Напомним, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.