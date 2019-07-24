В образовательные центры «Донбасс - Украина» за консультацией обратилось 1132 человека из оккупированных районов

В образовательные центры «Донбасс - Украина» за консультацией обратилось 1132 человека из оккупированного Россией Крыма, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает пресс-центр Министерства образования и науки, в результате консультаций направлено для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в учреждения общего среднего образования для получения документа государственного образца:

о базовом общем среднем образовании - 8 абитуриентов;

о полном общем среднем образовании - 78 абитуриентов;

о базовом общем среднем образовании и полном среднем образование - 23 абитуриента;

130 абитуриентов из оккупированных районов Украины подали документы для поступления в учебные заведения с временной справкой.

Также уже 554 абитуриента подали заявления о вступлении в учебные заведения с документом государственного образца (по итогам вступительных экзаменов).