1 августа российские террористы 5 раз нарушили перемирие

1 августа российские вооруженные формирования 5 раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Луганской области позиции ВСУ были обстреляны 2 раза.: в районе Попасной из автоматического гранатомета и стрелкового оружия и в районе населенного пункта Крымское - из крупнокалиберного пулемета.

В Донецкой области противник совершил три обстрела позиций ООС: вблизи Павлополя из крупнокалиберного пулемета, Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета и на окраине Водяного - из станкового противотанкового гранатомета.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.