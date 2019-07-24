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Луганская «Заря» сыграла в Запорожье с черногорской «Будучностью»

Вчера, 22:17 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская «Заря» сыграла в Запорожье с черногорской «Будучностью» Завершился второй матч второго квалификационного раунда, в котором луганская «Заря» сыграла дома с черногорской «Будучностью».

Как сообщает пресс-служба луганчан, матч завершился со счетом 1:0 – минимальная победа «Зари», которая вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

Несмотря на обещание главного тренера черногорцев Бранко Брновича удивить нашу команду своей новой тактикой, уже со второй половины первого тайма луганчане завладели инициативой на поле.

Еще до игры, наверняка, многих удивил и главный тренер «Зари» Виктор Скрипник, когда стал известен стартовый состав, и он отличался от того, что можно было видеть неделю назад в Подгорице. Сразу 4 изменения были произведены в нашей «основе», а некоторых из участников первого матча не оказалось даже в запасе.

Судя по всему, хитрой тактикой гостей оказался жесткий прессинг луганской команды. На 24-й минуте Джурич получил предупреждение за опасную игру против Лунева, а еще через две минуты Миркович был наказан аналогично за срыв атаки «Зари».

Но это не помогло - настоящий гром для гостей грянул на 31-й минуте. Кочергин блестяще отработал в отборе в центре поля, затем длинной передачей нашел врывавшегося в штрафную Лунева, который вывел Громова на удар, после которого мяч оказался в сетке.

Остаток первого тайма и половина второго прошли в атаках луганской команды. Но ворота гостей взять еще раз не удалось.

Почувствовав, что ближе к концу матча «Заря» начала «доигрывать» игру, гости воспряли духом, попытавшись в этом конкретном поединке побороться за ничью. У ворот Махарадзе была серия угловых гостей, но каждый раз завершения в виде удара по воротам не было. Классические 3 минуты компенсировал к основному времени Нейл Дойл, и их уже «доигрывали» обе команды.

1:0 – минимальная победа «Зари», которая вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Соперник же нашей команды определится ближе к полуночи, когда в Осиеке завершится поединок между местным хорватским клубом и софийским ЦСКА.

 


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