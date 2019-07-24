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12 детей из Луганской области отдохнули в инклюзивном лагере в Польше

Вчера, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Фонд Ptach проводит лагерь для детей с Востока Украины уже второй раз. На этот раз посетили Польшу 12 детей с проблемами здоровья из Луганской области и дети, имеющие статус ВПО. Как сообщает Управление молодежи и спорта Луганской ОГА, подготовка к инклюзивному лагерю, который в июля состоялся в городе Вроцлав (Польша) шла почти 6 месяцев.

Организаторами лагеря выступил Фонд PTACH. Организовали участие юных жителей области в мероприятии Луганский областной центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями, Луганская областная молодежная организация «АМИ-Восток» при поддержке Управления молодежи и спорта Луганской ОГА.

- Тема нашего лагеря - "открытие", - рассказывает о мероприятии организатор Елена Воровченко. - Открывая мир, мы тоже открываем что-то новое в себе: поэтический таланты, художественный, или даже языковой. Мы хотим показать детям, что мир может быть прекрасен и полон возможностей!

Как рассказывает директор Луганского центра социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями Татьяна Баранцова, детям с Луганщины очень понравилось в Польше, а насыщенная программа дала возможность юным участникам раскрыть себя и свои таланты.

К организации активного отдыха детей присоединились жители Вроцлава и украинские мигранты, проживающие в городе, много волонтеров и организаций - Dolnośląski специальный школьно-воспитательный центр для незрячих и слабовидящих детей, японские волонтеры, транспортная компания Naszbus.

В первый день - встреча в муниципалитете г. Вроцлав; участие в фестивале, где выступление детей с Востока поразило всех присутствующих. Также в течение десяти дней были организованы инклюзивные занятия в бассейне, различные мастер-классы, путешествия в виртуальную реальность и экскурсия в зоопарк. По завершению участников ждал заключительный карнавал и незабываемая вечеринка.


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