В Кременной «минировали» пивзавод сепаратиста Струка

Вчера вечером, в Кременской Отдел Полиции поступило анонимное сообщение о том, что на территории пивоваренного завода находится взрывное устройство.

Немедленно, для проверки сообщения на место происшествия прибыли взрывотехники и кинологи ГУНП, сотрудники следственно-оперативной группы Кременского отдела полиции, специалисты ДСНС. Для координации действий всех служб на место происшествия прибыло руководство полиции области и района.

Специалисты взрывотехнической службы и кинологи проверили территорию и помещения завода. Взрывоопасных и других подозрительных предметов не обнаружено.