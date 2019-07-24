В Станице Луганской саперы начали разминирование вокруг моста - фото

В Станице Луганской саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций начали разминирование территории вокруг пешеходного моста, соединяющего Украину с оккупированной территорией.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райадминистрации, сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ «Станица Луганская».

Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста.

Напомним. вчера в Минске во время заседания контактной группы была достигнута договоренность с российскими боевиками о следующем этапе подготовки к ремонту пешеходного моста. После разминирования и демонтажа укреплений террористов планируется начать ремонт полуразрушенного перехода между Украиной и оккупированными территориями.