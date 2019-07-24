Красный Крест отправил в оккупированные районы Донбасса 100 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ «Новотроицкое», расположенный на линии разграничения в Донбассе, проехали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Для жителей Донбасса направлено гигиенические и продуктовые наборы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование. В общем оформлен гуманитарный груз весом 104,69 тонны», — говорится в сообщении.