Перемирие закончено - российские террористы возобновили обстрелы из минометов и стрелкового оружия

31 июля Вооруженные вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области 31 июля позиции наших защитников были обстреляны 1 раз вблизи города Золотое-4 — из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

Сегодня, 1 августа, российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной из стрелкового оружия и автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды рядом с Песками — из подствольного гранатомета;

вблизи Водяного — из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Лебединского — из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

окраины Широкино — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Богдановка — из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Павлополем — из стрелкового оружия;

вблизи Гнутово — из миномета калибра 82 мм;

на окраине Новогнатовки — из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.