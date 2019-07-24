В Минске договорились о разминировании в Станице Луганской после демонтажа укреплений террористами

Трехсторонняя контактная группа в Минске считет, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО. Об этом сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы.

Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня.

До начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы террористической группировки ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.

В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.