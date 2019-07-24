РФ выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook.

АО «Укртранснафта» получило от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинского участка нефтепровода «Дружба». В частности, данная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля 2019 «Укртранснафта» вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода «Дружба» из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти «Фенешлитке» (Венгрия).