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Российские «Грады», танки, гаубицы, пушки и минометы зафиксированы на Луганском направлении

Вчера, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона СЦКК сообщает, что российские террористы и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать, определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

По данным отчета СММ ОБСЕ, от 30 июля, обнародована информация о наличии на временно-оккупированных территориях вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный, наблюдатели Миссии зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, на неподконтрольной правительству Украины территории, зафиксировано 49 единиц вооружения, расположенном по линиям отвода, но за пределами определенных мест хранения.

Так, 26 июля, недалеко от населенного пункта Мирное, БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируемых гаубиц Д-30, 8 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 6 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 3 миномета 2Б11 «Сани».


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