В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Сегодня во время встречи гуманитарной подгруппы в Минске должны рассмотреть вопрос обмена пленными и ремонт моста в Станице Луганской.

Также руководство Луганской области обращалось в Кабмин с просьбой поднять на встрече в Минске вопрос поставок из РФ угля для Счестьенской ТЭС, без которого электростанция вынуждена работать на природном газе.