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В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

Вчера, 15:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Сегодня во время встречи гуманитарной подгруппы в Минске должны рассмотреть вопрос обмена пленными и ремонт моста в Станице Луганской.

Также руководство Луганской области обращалось в Кабмин с просьбой поднять на встрече в Минске вопрос поставок из РФ угля для Счестьенской ТЭС, без которого электростанция вынуждена работать на природном газе.


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