В Луганской области гроза оставила без света более 890 потребителей электроэнергии

Более 890 потребителей Луганщины остались без света.

Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, в результате сложных погодных условий повреждены линии ВЛ-6 кВ присоединения 598 от ПС "Тошковка-35". Обесточены 10 трансформаторных подстанций. Село Нижнее Попаснянского район частично находится без света из-за сильной грозы.

Также без энергоснабжения находится поселок Боброво - район обслуживания Северодонецкого РЭС. Из-за непогоды произошел обрыв проводов. Без света находятся 234 абонента, обесточены 2 КТП.

Сейчас над восстановлением линии электроснабжения работают сотрудники Попаснянского водоканала, в обслуживании которых находятся данные сети.