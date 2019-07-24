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Рубежное и Лисичанск опять под угрозой отключения от водоснабжения

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Луганской области пройдет заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основные темы, которые планируют рассмотреть - энергоснабжение области и поиск средств на погашение долгов за потребленную электроэнергию Рубежанским, Лисичанским и Кременским водоканалами.

«Луганское энергетическое объединение» планировало обесточить Рубежанский водоканал за долг в 20 млн гривень еще 30 июля. Но затем отключение от электроэнергии перенесли на 31 июля.

Кроме Рубежанского водоканала, энергетики намерены также обесточить Лисичанск и Кременную. Но готовы подождать если коммунальные предприятия-должники рассчитаются с энергетиками за потребленную электроэнергию.


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