Рубежное и Лисичанск опять под угрозой отключения от водоснабжения

Сегодня в Луганской области пройдет заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основные темы, которые планируют рассмотреть - энергоснабжение области и поиск средств на погашение долгов за потребленную электроэнергию Рубежанским, Лисичанским и Кременским водоканалами.

«Луганское энергетическое объединение» планировало обесточить Рубежанский водоканал за долг в 20 млн гривень еще 30 июля. Но затем отключение от электроэнергии перенесли на 31 июля.

Кроме Рубежанского водоканала, энергетики намерены также обесточить Лисичанск и Кременную. Но готовы подождать если коммунальные предприятия-должники рассчитаются с энергетиками за потребленную электроэнергию.