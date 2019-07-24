Комарницкий хочет проект железнодорожной ветки из Купянска в Станицу Луганскую

30 июля председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации. Были обсуждены строительство отрезка железнодорожного пути, который будет соединять ветви «Купянск-Узловой - Попасная» и «Лантратовка - Кондрашевская-Новая».

В начале заседания глава области дал поручение соответствующим подразделениям подготовить техническое обоснование проекта строительства и найти пути финансирования. Подготовка документации является важным этапом решения острой проблемы, связанной с логистикой региона. Соединение указанных ветвей позволит транспортировать уголь на Луганскую ТЭС из шахт, расположенных на территории Украины, что положительно повлияет на энергетическую безопасность области. Кроме того, строительство железнодорожного пути присоединит пять аграрных районов области к всеукраинской сети железных дорог и уменьшит логистические издержки сельхозпредприятий Луганщины на транспортировку собранного урожая.

В проект, по поручению Виталия Комарницкого, должно быть включено локации, где предположительно будет осуществляться соединение ветвей.

Место постройки нового участка железной дороги должно быть максимально пригодным для соответствующих работ, а именно не иметь естественных препятствий и частных землевладений.