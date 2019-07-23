В Луганской области аграрии потратили 3,26 миллиарда гривень на урожай этого года

О ходе уборочной кампании в Луганской области на брифинге для СМИ сегодня, 30 июля, рассказала заместитель директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Любовь Бескоровайная.

Она напомнила, что под урожай 2019 посеяно 287,2 тыс. Га озимых культур. Из них озимой пшеницы - 270,2 тыс. Га, озимого ячменя - 8,9 тыс. Га, озимой ржи - 1,7 тыс. Га.

На проведение весенне-полевых работ аграриям области потрачено 3,26 миллиарда гривен.

О проведении уборки урожая Любовь Бескоровайная отметила - процесс в оптимальные сроки, существенно уменьшит потери.

В этом году в уборке урожая задействовано 997 единиц зерноуборочных комбайнов и 516 жаток. В 2018 году закуплено 543 единицы уборочной техники, но из-за большой нагрузки этого количества еще недостаточно.

В период весенне-полевых работ для повышения урожайности внесены 67000 тонн минеральных удобрений.

Любовь Бескоровайная подчеркнула, что на сегодня в области намолочено 1 млн 23 тыс. Тонн ранних зерновых культур. Средняя урожайность составляет 34,6 ц / га. В частности, озимой пшеницы - 910 тыс. Тонн, озимого ячменя - 29,1 тыс. Тонн, ярового ячменя - 71,1 тыс. Тонн, зернобобовых - 7,2 тыс. Тонн, озимого рапса - 6,3 тыс. Тонн.

Среди районов первое место по сбору ранних зерновых удерживает Марковский (45,6 ц / га), второе - Новоайдарский (40,3 ц / га), третье - Белокуракинский (38 ц / га).

К приему зерна урожая 2019 готовы 16 элеваторов емкостью 790 тыс. Тонн. Кроме того, сельхозформирования имеют собственные мощности для хранения урожая емкостью более 1 млн тонн.