Правозахисники зявили про неможливість подальшого зайняття Людмилою Денісовою посади Омбудсмана України

ЗАЯВА ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

щодо неможливості подальшого зайняття Людмилою Денісовою посади Омбудсмана України

26 липня 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно із Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, які свідчать про використання Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов'язаних із протоколами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) від Уповноваженого ВРУ в угоду третім особам. А саме, Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї до ОАСК. Судячи із оприлюднених правоохоронцями записів, Павло Вовк використав цей факт для того, щоб “переконати” Омбудсмана допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС та забезпечити перемогу лояльних людей. Людмила Денісова виконала прохання голови ОАСК, тому переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Павла Вовка. Після цього було звільнено єдиного члена ВККС, який мав підтримку громадськості, - Андрія Козлова, і на його місце оголошено конкурс на 30 липня.

Раніше НАЗК виявило недостовірну інформацію у деклараціях екс-народного депутата, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової за 2015, 2016 та 2017 роки. За даними слідства та як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, Людмила Денісова в обмін на скасування саме цих протоколів погодилася на таку «схему».

Згідно із Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, Уповноважений має здійснювати свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. У присязі, порушення якої є підставою для припинення повноважень та звільнення, Уповноважений, заступаючи на цю посаду, присягає “чесно та сумлінно захищати права і свободи людини і громадянина, добросовісно виконувати свої обов'язки, додержуватися Конституції України і законів України та керуватися справедливістю і власною совістю”, зобов'язується “діяти незалежно, неупереджено, в інтересах людини і громадянина".

На наш погляд, ситуація, яка зараз склалася у зв’язку із оприлюдненням компрометуючих Л.Денісову матеріалів, загрожує незалежності всієї інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Нагадаємо, що Офіс Омбудсмана - це декількасот осіб, включно з регіональними представниками, які опікуються широким колом питань, пов’язаних із правозахисною тематикою.

Ми вважаємо, що з метою збереження національної та міжнародної довіри до Офісу Омбудсмана України Людмила Денісова не може далі обіймати посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та звертаємося з наступними вимогами:

до Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової:

- Скасувати публічний конкурс з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначений на 30.07.2019 р.

- Відкликати членів ВККС, призначених під тиском

- Скасувати накази про звільнення членів ВККС, винесені під тиском

- Добровільно скласти з себе повноваження Уповноваженої Верховної ради України з прав людини.

До правоохоронних органів України:

- Відкрити кримінальне провадження та провести незалежне розслідування інформації, яка була оприлюднена НАБУ, щодо ймовірного вчинення Людмилою Денісовою кримінального правопорушення;

До Верховної Ради України ІХ скликання:

- Відповідно до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (ст. 9) створити тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення з посади Уповноваженого у зв’язку із порушенням присяги.

Кримська правозахисна група

Медійна ініціатива за права людини