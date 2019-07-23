В Луганской области 15-летнюю девушку похитили чтобы выдать замуж

В Северодонецке ромская традиция похищения невесты ночью подняла по тревоге личный состав полиции, в том числе и спецназовцев. Сейчас девушка дома с родителями, ей ничего не угрожает.

30 июля, около трех ночи, в полицию обратилась мать 15-летней девушки и сообщила, что ее дочь еще вечером пошла гулять с подругой и до настоящего времени не вернулась, самостоятельные поиски не дали результатов.

После выяснения всех обстоятельств происшествия стало известно, что в этот вечер девушка встретила своего знакомого и уехала с ним в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что она находится в одном из домовладений в городе Кременная. Хозяева дома подтвердили, что девушка находится в них, но она готовится к свадьбе с их сыном и возвращаться к родителям не собирается.

Полиция Луганщины с уважением относится к национальным традициям всех этнических групп, тем не менее, призывает не нарушать законодательство Украины при проведении свадебных или иных обрядов.

С девушкой сотрудниками полиции была проведена беседа. Сейчас полицией приняты исчерпывающие меры для того, чтобы ребенок вернулась к своим родителям.