Зеленский уволил главу Меловской райадминистрации

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главу Меловской районной государственной администрации в Луганской области Артура Короля. Распоряжение №240/2019-рп об этом опубликовано на сайте главы государства.

Новый руководитель Меловской районной государственной администрации взамен уволенного чиновника пока не назначен.

Причина увольнения главы райадминистрации такая же, как и в предідущих случаях - "истечение срока полномочий президента".