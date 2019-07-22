Луганский легкоатлет-паралимпиец завоевал 4 медали на Чемпионате Европы

С 21 по 28 июля в Германии прошел чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с недостатками слуха. В составе сборной команды Украины выступал спортсмен из Луганской области Александр Дмитриенко. Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Луганской ОГА.

По результатам соревнований, наш легкоатлет завоевал золотую медаль в эстафете на дистанции 4х100 м, серебряную награду в эстафете 4х400 м и бронзу в беге на 200 м.

Напомним, что еще одну бронзовую награду европейского первенства в беге на дистанции 100 м Александр завоевал в первые соревновательные дни.



Александр Дмитриенко на фото второй справа в составе сборной Украины

Всего, по итогам нынешнего чемпионата Европы, у представителя Луганщины на счете 4 награды: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.