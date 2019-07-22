В Украине подрыв на мине или пуля снайпера считаются бытовой травмой

Государство не знает о количестве людей, получивших ранения и разного рода повреждения, травмы и заболевания в результате вооруженного конфликта. Об этом пишет УГСПЛ .

Специалисты Украинского Хельсинского Союза по правам человека и ОО «Правозащитная группа «СИЧ» провели опрос вынужденных переселенцев, жителей Донецкой и Луганской областей, бывших военных и пришли к выводу: в стране, где 5-й год идет война, не существует статистики раненых гражданских и людей, которые получили инвалидность вследствие боевых действий на Востоке. Как результат - государство не знает, какая поддержка нужна всем этим людям.

С 2017 года у гражданских лиц появилась возможность получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Однако, в Украине официально только 43 (!) Человека имеют такой статус. Двое из них живут в Днепре. Правозащитники фиксируют многочисленные случаи, когда человеку с серьезным ранением дают инвалидность вследствие «бытовой травмы» или «общего заболевания». С каких пор взрыв мины в Украине стал бытовой травмой, а выстрел снайпера - общим заболеванием?

Правозащитники зафиксировали несколько причин, почему раненые гражданские не обращаются за статусом лица с инвалидностью вследствие войны.

1) Трудности с проездом до ближайшей МСЭК в Донецкой и Луганской областях, и даже - из отдаленных городов и поселков Днепропетровской области.

2) Немалые расходы на обследование.

3) Высокая степень недоверия к государственным органам.

4) Отсутствие доказательной базы.

- Есть категория людей, которые получили заболевания, как следствие боевых действий и психологические расстройства. Никаких компенсаций и статуса для них не предусмотрено», - прокомментировал аналитик УХСПЧ Богдан Мойса.

Правозащитники разработали рекомендации для правительства и профильных министерств, чтобы изменить ситуацию к лучшему, ведь в любом случае все жертвы вооруженного конфликта должны получить поддержку государства.

- Мы опросили 82 человека в Днепропетровские области - вынужденных переселенцев и бывших участников боевых действий. Все они имеют различного рода повреждения и ранения, однако большинство гражданских лиц - не получили никакой помощи, - рассказала координатор УХСПЧ при ОО «ПГ «СИЧ» Наталья Кожина.

Среди опрошенных были люди, которые получили 30% ожогов и многочисленные осколки по всему телу, страдающие от панических атак, но не получили поддержки государства. По меньшей мере 13 человек из опрошенных переселенцев получили психологические травмы, 14 - ранения, 7 - физические травмы, 10 - контузии, а у 21 человека ухудшилось здоровье и были обнаружены хронические заболевания. Ни один из них не смог доказать связь повреждений своему здоровью с военными событиями на Востоке, а 36 человек вообще не знают о возможности получения реабилитационных услуг.

Для специалистов стало неожиданностью, что местные инициативы по формированию системы реабилитации, которая бы учитывала вызовы, связанные с последствиями вооруженного конфликта, в Днепропетровской области, где проживает 71627 вынужденных переселенцев, отсутствуют вообще, как и статистические данные в отношении гражданских лиц, пострадавших в результате военного конфликта.