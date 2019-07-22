» » В Украине подрыв на мине или пуля снайпера считаются бытовой травмой

В Украине подрыв на мине или пуля снайпера считаются бытовой травмой

Вчера, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Государство не знает о количестве людей, получивших ранения и разного рода повреждения, травмы и заболевания в результате вооруженного конфликта. Об этом пишет УГСПЛ.

Специалисты Украинского Хельсинского Союза по правам человека и ОО «Правозащитная группа «СИЧ» провели опрос вынужденных переселенцев, жителей Донецкой и Луганской областей, бывших военных и пришли к выводу: в стране, где 5-й год идет война, не существует статистики раненых гражданских и людей, которые получили инвалидность вследствие боевых действий на Востоке. Как результат - государство не знает, какая поддержка нужна всем этим людям.

С 2017 года у гражданских лиц появилась возможность получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Однако, в Украине официально только 43 (!) Человека имеют такой статус. Двое из них живут в Днепре. Правозащитники фиксируют многочисленные случаи, когда человеку с серьезным ранением дают инвалидность вследствие «бытовой травмы» или «общего заболевания». С каких пор взрыв мины в Украине стал бытовой травмой, а выстрел снайпера - общим заболеванием?

Правозащитники зафиксировали несколько причин, почему раненые гражданские не обращаются за статусом лица с инвалидностью вследствие войны.

1) Трудности с проездом до ближайшей МСЭК в Донецкой и Луганской областях, и даже - из отдаленных городов и поселков Днепропетровской области.

2) Немалые расходы на обследование.

3) Высокая степень недоверия к государственным органам.

4) Отсутствие доказательной базы.

- Есть категория людей, которые получили заболевания, как следствие боевых действий и психологические расстройства. Никаких компенсаций и статуса для них не предусмотрено», - прокомментировал аналитик УХСПЧ Богдан Мойса.

Правозащитники разработали рекомендации для правительства и профильных министерств, чтобы изменить ситуацию к лучшему, ведь в любом случае все жертвы вооруженного конфликта должны получить поддержку государства.

- Мы опросили 82 человека в Днепропетровские области - вынужденных переселенцев и бывших участников боевых действий. Все они имеют различного рода повреждения и ранения, однако большинство гражданских лиц - не получили никакой помощи, - рассказала координатор УХСПЧ при ОО «ПГ «СИЧ» Наталья Кожина.

Среди опрошенных были люди, которые получили 30% ожогов и многочисленные осколки по всему телу, страдающие от панических атак, но не получили поддержки государства. По меньшей мере 13 человек из опрошенных переселенцев получили психологические травмы, 14 - ранения, 7 - физические травмы, 10 - контузии, а у 21 человека ухудшилось здоровье и были обнаружены хронические заболевания. Ни один из них не смог доказать связь повреждений своему здоровью с военными событиями на Востоке, а 36 человек вообще не знают о возможности получения реабилитационных услуг.

Для специалистов стало неожиданностью, что местные инициативы по формированию системы реабилитации, которая бы учитывала вызовы, связанные с последствиями вооруженного конфликта, в Днепропетровской области, где проживает 71627 вынужденных переселенцев, отсутствуют вообще, как и статистические данные в отношении гражданских лиц, пострадавших в результате военного конфликта. 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:33

Работники суда подшили шилом и нитками диск с видеозаписью избиения Мустафы Найема

Вчера, 18:20

Луганский легкоатлет-паралимпиец завоевал 4 медали на Чемпионате Европы

Вчера, 17:40

В Киеве определили порядок восстановления моста возле КПВВ «Станица Луганская»

Вчера, 17:21

МОЗ Украины начинает кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка

Вчера, 14:25

Счастьенская ТЭС перешла на газ - минус 4 млн гривень в сутки из бюджета

Вчера, 13:59

В Украине подрыв на мине или пуля снайпера считаются бытовой травмой

Вчера, 13:50

За 6 месяцев на домашнее насилие пожаловалось уже 17 тысяч украинцев

Вчера, 13:15

В Донецкой области полицейский 2 года безнаказанно берет взятки на блокпостах

Вчера, 11:49

Курт Волкер побывал на КПВВ в Станице Луганской

Вчера, 10:13

Российские террористы дважды не пропустили миссию ОБСЕ в Донецкой области

Вчера, 10:06

Российские террористы запрещают перевозить между Луганском и Донецком алкоголь и табак

Вчера, 09:42

Киевский футбольный клуб «Динамо» завоевал Суперкубок Украины

Новости Украины:

Вчера, 19:33

Работники суда подшили шилом и нитками диск с видеозаписью избиения Мустафы Найема

Вчера, 17:35

В Киеве затопило станцию метро Дорогожичи

Вчера, 11:09

Россиянин за 1500 долларов США пытался «выкупить» товарища у пограничников

26-07-2019, 09:35

Николай Козырев: После выборов - куда?

25-07-2019, 12:36

В Одессе задержан экс-начальник Национальной полиции Одесской области

24-07-2019, 16:59

В Киеве задержали начальника отделения полиции при получении взятки

24-07-2019, 14:59

В Одессе презентовали книги о немецких колонистах в Бессарабии

24-07-2019, 13:50

На Чернобыльской АЭС переработали первую партию радиоактивных отходов

24-07-2019, 12:25

Россияне и жители оккупированных территорий пытались захватить агрофирму под Харьковом

23-07-2019, 14:28

На Волыни протестующие заблокировали трассу Киев-Ковель-Ягодин

23-07-2019, 13:15

В Одессе ночью устроили стрельбу в кафе

22-07-2019, 18:19

Власть для народа а не народ для власти - Геннадий Вольский

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 