Курт Волкер побывал на КПВВ в Станице Луганской

26 июля председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий вместе с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирский, специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетили КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Во время встречи была отмечена необходимость осуществления противоположной стороной ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения. Вместе осмотрели разрушенный мост и обсудили стадию проведения проектных работ.

Пообщались с местными жителями.

«Мы активно работаем над восстановлением разрушенного моста в Станице Луганской. Международные партнеры ознакомились с условиями, в которых наши люди пересекают линию разграничения. Конечно, наша задача - начать ремонт как можно быстрее, и для этого нужна добрая воля с обеих сторон, - отметил глава области. - Поддержка международных партнеров очень важна для нас. Каждый день мы делаем шаги, которые приведут к комфортной и мирной жизни на Луганщине».

По его словам, после обследования разрушенной конструкции специалисты предоставили экспертное заключение, продолжаются работы над технической документацией - неотъемлемым этапом подготовки к ремонтным работам. План восстановления моста подробно разрабатываться рабочей группой при Кабинете Министров.

Как отметил Курт Волкер, восстановление моста даст толчок для последующих шагов к установлению мира.

«Также важно, чтобы для людей с обеих сторон были открыты дополнительные пункты пересечения линии разграничения. Например, я слышал, что КПВВ «Золотое» в хорошем состоянии и готово к этому», - добавил спецпредставитель США по вопросам Украины.

Курт Волкер также отметил усилия, которые прилагает украинская сторона, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию и предоставить необходимые услуги и поддержку украинским гражданам по обе стороны линии разграничения.

Представитель Госдепа США также выразил стремление к прекращению войны и восстановлению мира на всей территории Украины.

«Надеюсь, здесь есть причины для надежды. Потому что агрессия России здесь не имеет смысла. Потому что это вызывает страдания местного населения, которое является преимущественно русскоязычным, - сказал Курт Волкер. - Мы прилагаем все усилия. Что на повестке дня были вопросы достижения мира и окончательное прекращение боевых действий. Мы надеемся, что мы вместе, общими усилиями найдем какое-то решение, поскольку Россия платит огромную цену: это деньги налогоплательщиков, жизни, которые теряют российские солдаты».