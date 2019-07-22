Российские террористы запрещают перевозить между Луганском и Донецком алкоголь и табак

Российские террористы в Луганске и Донецке придумывают новые «границы» для жителей оккупированных районов двух областей Украины.

Так называемый «совет министров ЛНР» своим постановлением уменьшил нормы перемещаемых через границу с оккупированными районами Донецкой области подакцизных товаров.

Боевики придумали новое издевательство над гражданами Украины — с 29 июля физические лица, достигшие 21-летнего возраста, смогут перемещать через «административную границу с ДНР» без оплаты таможенных платежей 200 сигарет или 200 грамм табачных изделий, а также алкогольную продукцию: не более трех литров пива, двух литров вина и одного литра крепких алкогольных напитков на одно лицо не чаще одного раза в сутки».

При этом в данном случае луганские террористы скопировали ограничений с донецких боевиков, которые также запрещают украинцам на оккупированной территории не только свободно передвигаться, но и ограничивают их право на перевозку различных товаров.