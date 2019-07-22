На выходных российские террористы обстреливали КПВВ Марьинка и Крымское

28 июля вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета.

27 июля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Луганской области противник совершил обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского из с автоматического гранатомета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.