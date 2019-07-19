В Счастье уже пятый день считают 9 тысяч голосов на выборах

По состоянию на утро 26 июля в связи с тем, что продолжается работа избирательной комиссии по пересчету голосов на ОИК №105 в прифронтовом городе Счастье, сотрудники полиции в усиленном режиме обеспечивают на этой избирательной комиссии охрану общественного порядка и общественной безопасности.

Как сообщает пресс-служба полиции. ОИК № 106 в Северодонецке завершила свою работу и в сопровождении сотрудников полиции представители окружной избирательной комиссии с избирательной документацией выехали в ЦИК в Киев.

Следователями Северодонецкого отдела полиции открыто два уголовных производства, одно по ст. 296 УК Украины «Хулиганство» по факту распыления газа раздражающего действия у кандидата в народные депутаты, который имел место вчера 25 июля у ОИК №106, и второе - по статье 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права» за фактом не явки членов ОИК без уважительных причин на заседание комиссии, что привело к невозможности ее работы.

Члены окружной избирательной комиссии № 107 из Лисичанска в сопровождении полиции уже прибыли в ЦИК для сдачи избирательной документации.

Члены ОИК №112 (Рубежное), № 113 (Сватово) и № 114 (Беловодск) полностью сдали избирательную документацию в Центральную избирательную комиссию и вернулись на Луганщину.