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ЦИК обработала 100% электронных протоколов на выборах в Верховную Раду

Сегодня, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:05 26 июля обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

По результатам досрочных выборов в Верховную Раду проходят набрав необходимое количество голосов:

  1. «Слуга народа» — 43.16%;
  2. «Оппозиционная Платформа — За жизнь» — 13.05%;
  3. «Батькивщина» — 8.18%;
  4. «Европейская Солидарность» — 8.10%;
  5. «Голос» — 5.82%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер, необходимый для прохода в состав украинского парламента.



Теги: Выборы-2019, ЦИК

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