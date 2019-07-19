ЦИК обработала 100% электронных протоколов на выборах в Верховную Раду

ЦИК обработала 100% электронных протоколов на выборах в Верховную РадуСегодня, 10:16
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:05 26 июля обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.
По результатам досрочных выборов в Верховную Раду проходят набрав необходимое количество голосов:
- «Слуга народа» — 43.16%;
- «Оппозиционная Платформа — За жизнь» — 13.05%;
- «Батькивщина» — 8.18%;
- «Европейская Солидарность» — 8.10%;
- «Голос» — 5.82%.
Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер, необходимый для прохода в состав украинского парламента.