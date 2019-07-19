ЦИК обработала 100% электронных протоколов на выборах в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:05 26 июля обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

По результатам досрочных выборов в Верховную Раду проходят набрав необходимое количество голосов:

«Слуга народа» — 43.16%; «Оппозиционная Платформа — За жизнь» — 13.05%; «Батькивщина» — 8.18%; «Европейская Солидарность» — 8.10%; «Голос» — 5.82%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер, необходимый для прохода в состав украинского парламента.