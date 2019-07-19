Луганская «Заря» в Черногории не оставила шансов «Будучности»

Луганская «Заря» в своем первом официальном матче нового сезона добыла победу. В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы луганский клуб на выезде одолел «Будучность».

Итак, новый футбольный сезон для украинских клубов официально стартовал! И открыла его луганская «Заря», которая в столице Черногории Подгорице провела первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ровно неделю назад наша команда провела контрольный матч против «Мариуполя», и поскольку выходивший тогда в основе Богдан Леднев не мог принять участие в сегодняшней игре, его в стартовом составе заменил Владлен Юрченко.

Как пишет пресс-служба ФК «Заря» , хозяева явно с почтением отнеслись к луганчанам, и в стартовые минуты предпочли избрать выжидательную тактику, не прессингуя и большими силами располагаясь на своей половине. При насыщенной обороне «Будучности» «Заре» только на 6-й минуте удалось впервые пробиться в штрафную, но пробить по воротам не дали, как и итальянский арбитр Иррати не дал пенальти после падения Громова в штрафной. Но спустя минуту Хомченовский, воспользовавшись открытой зоной, добрался до штрафной, бил Дмитрий, скорее, на исполнение – мяч стал добычей голкипера хозяев Драгоевича.

Раскрыться черногорцы решили только на 12-й минуте, слева после прострела пришла угроза нашим воротам, и оказавшийся в нужном месте Иванисеня разрядил ситуацию. На половине хозяев стало разреженнее, чем и воспользовалась «Заря» на 16-й минуте. Хомченовский запустил Михайличенко по левому флангу, Богдан идеально прострелил в штрафную в район 11-тиметровой отметки, и набежавший Громов пробил так, что мяч от спины Болевича оказался в воротах. Прошло всего 3 минуты, и в активе Артема был уже дубль! Будковский до конца поборолся сначала с защитником, потом вынудил ошибиться голкипера, что позволяло Громову отправить мяч в беззащитные ворота.

Из-за удушливой жары в середине тайма в игре наступила минутная пауза для «попить водички», и она была очень кстати для хозяев, которые были близки после пропущенного двойного удара к состоянию грогги. Но и после брейка игра шла под диктовку «Зари». На 30-й минуте Вернидубу не хватило каких-то сантиметров, чтобы головой переправить мяч в ворота после навеса Иванисени со штрафного.

За сохранность наших ворот пришлось поволноваться за 36-й минуте, когда после нечаянного касания Вернидуба рукой мяча почти с линии штрафной был назначен штрафной. Было очень опасно, и здесь пришло время блеснуть Шевченко, который в красивом броске кулаками отбил мяч на угловой после удара Болевича.

В оставшееся основное время первого тайма гораздо больше мячом владела «Заря», но счет вырасти до крупного мог только раз. На 45-й минуте после передачи Михайличенко слева в штрафную Будковский в касание переправлял мяч в ворота, но немного не хватило точности. Но вот в компенсированные две минуты два подряд корнера выполнили черногорцы, и после второго из них вновь нашлась работа для Шевченко, когда он намертво забрал мяч после удара Дамьяновича головой.

На неудачно складывающийся ход матча наставник «Будучности» Бранко Брнович отреагировал в перерыве двойной заменой. Не прошло и минуты, как хозяева попытались выпросить у Иррати пенальти за якобы игру Чеберко рукой в штрафной, но итальянский рефери очень четко разобрался в эпизоде, в котором наш игрок останавливал мяч грудью. Черногорцы продолжали активничать, и на 48-й минуте Болевич очень был близок к голу, но головой отправил мяч выше ворот. Тут же ответ со стороны «Зари», но после передачи во вратарскую Будковский не смог пробить по воротам, а катившийся в сетку мяч у линии ворот успел накрыть Драгоевич.

В течение нескольких минут нашей команде удалось погасить активность соперника, и в обстановке, когда всё было спокойно, «Заря» неожиданно пропустила. На 60-й минуте после углового никто не помешал Перовичу пробить по воротам, и мяч от Чеберко проскочил за линию ворот. Черногорцам забитый мяч добавил сил, и спустя пару минут они едва не отыгрались. Тот же Перович метров с 12-ти без помех пробил по воротам, и благо, что кожаный снаряд пронесся над перекладиной.

Перед «Зарей» встала задача вновь брать игру под свой контроль. Давалось это непросто, и угрозу воротам «Будучности» удалось создать только на 73-й минуте, когда Хомченовский с линии вратарской после углового пробил выше ворот. Но вскоре была замена от Виктора Скрипника, которая оказалась результативной – вместо Громова вышел Арвеладзе. Спустя две минуты Лунев справа ворвался в штрафную и выдал зрячую передачу на Арвеладзе, который нанес по воротом расстрельный удар.

Победа? Как оказалось, соперник еще не сломлен. На 87-й минуте хозяева получили право на опаснейший штрафной, и после удара Мийича счастье было на стороне «Зари» – мяч угодил в перекладину, а от неё опустился в линию ворот, но не за нею.

Вот это и была последняя возможность «Будучности» изменить счет. А из событий оставшихся минут стоит отметить выход на замену еще одного нашего новичка Абу-Ханна, и крученый удар Лунева из пределов штрафной, после которого мяч пролетел рядом с девятиной.

3:1 – «Заря» делает весомую заявку на выход в третий раунд квалификации Лиги Европы, но до ответного матча с «Будучностью» наша команда сыграет еще одну игру – 28 июля в Полтаве против «Ворсклы».