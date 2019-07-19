В Счастье все еще считают голоса на выборах в 105 округе

В прифронтовом Счастье продолжается подсчет голосов на выборах в Верховную раду. Несмотря на то, что ЦИК опубликовала на официальном сайте результат подсчета 100% бюллетеней, победитель на самом маленьком мажоритарном округе Луганской области, где баллотировались 35 кандидатов, еще не определен.

Согласно официальным данным среди партий большинство голосов получил Оппозиционная платформа - За життя - за него проголосовали 59% избирателей. За ним идут Слуга Народа с 19% и Оппозиционный блок с 8,32%.

На одномандатном округе не все так однозначно. Согласно подсчету голосов явных лидеров два - Виктория Гриб, представляющая Оппозиционный блок и Дмитрий Медведчук - брат одиозного Виктора Медведчука, представляющий Оппозиционную платформу - За життя. На третьем месте, обходя кандидата от Слуги народа за которого некоторые избиратели готовы голосовать даже не зная кто это, закрепился Владислав Кравченко - мало кому известный в Счастье юрист из Старобельска.

Основные претензии по подсчету голосов выдвинул Дмитрий Медведев - по его мнению именно он является победителем, а победа Виктории ГРИБ досталась при помощи фальсификаций.

Уже четвертый день в Счастье пытаются пересчитать голоса - разница между депутатским мандатом и поражением составляет менее 400 голосов. Что, впрочем. для округа где всего 9 тысяч избирателей, не так уж и мало.

В небольшом Счастье сейчас находятся более 50 правоохранителей, которые взяли под усиленную охрану избирательные комиссии.

Открытым остается вопрос - если были нарушения при подсчете голосов, то что мешает наконец выявить победителя - действительно фальсификации или нежелание признать поражение на выборах.