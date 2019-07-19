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Луганская «Заря» 25 июля сыграет с черногорской «Будучность» в Лиге Европы

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская «Заря» 25 июля сыграет с черногорской «Будучность» в Лиге ЕвропыПервым среди украинских клубов, который сегодня стартует в Лиге Европы, станет луганская «Заря». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Будучность» – «Заря» состоится в Подгорице на стадионе «Градски» 25 июля, начало – в 21.45. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на сайте клуба. ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН».

«Ожидаем в противостоянии встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры. А у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже… Мы хотим хорошо сыграть», — отметил главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

Отвечая на вопрос, какой будет для команды приемлемый результат, Скрипник сказал: «Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться максимально хорошего результата».

Матч в Подгорице между «Будучностью» и «Зарей» будет судить итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. 40-калетний Иррати категорию ФИФА имеет с 2017-го года, но ранее на матчах с участием украинских команд не работал.

Ответный матч состоится 1 августа в Украине.

 


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