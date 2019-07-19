» » В Станице Луганской российские пропагандисты наблюдали за демонтажем укреплений с украинской стороны

В Станице Луганской российские пропагандисты наблюдали за демонтажем укреплений с украинской стороны

Сегодня, 21:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице Луганской российские пропагандисты наблюдали за демонтажем укреплений с украинской стороны. Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

«Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала «Россия1» Евгения Попова. Более известного, как человек и партнер ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевои.

Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцив и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, негатив можно «выжать» из миротворческих инициатив Украины» - написал Клименко на своей странице в Фейсбук.

Также, по мнению Юрия Клименко, принципиальным вопросом является открытие пункта пропуска «Золотое» на время проведения ремонтных работ. Однако, можно предположить, что военные руководители «ЛНР» предложат открыть мост в Счастье, поэтому переговоры будут сложными.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 21:55

Луганскую область ждет масштабное отключение электроэнергии и коллапс

Сегодня, 21:06

В Станице Луганской российские пропагандисты наблюдали за демонтажем укреплений с украинской стороны

Сегодня, 17:12

Мэра Северодонецка Валентина Казакова признали виновным в коррупции

Сегодня, 15:46

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал поезд из РФ, прибывший на оккупированную территорию Луганской области

Сегодня, 15:34

Российские оккупанты не допустили специалистов для осмотра разрушенной части моста в Станице Луганской - видео

Сегодня, 15:22

Достигнуты соглашения о возвращении украинских моряков захваченных РФ в Керченском проливе

Сегодня, 15:12

В Луганской области передали 64 осужденных на украинскую территорию из тюрем «ЛНР» - фото

Сегодня, 13:50

На Чернобыльской АЭС переработали первую партию радиоактивных отходов

Сегодня, 13:32

ЦВК осталось посчитать 0,5 процента голосов на выборах в Верховную Раду

Сегодня, 12:25

Россияне и жители оккупированных территорий пытались захватить агрофирму под Харьковом

Сегодня, 11:58

Ефремов вышел из СИЗО и уехал в Киев

Сегодня, 10:09

Результаты досрочных выборов в Верховную Раду - 99,3% обновляется

Новости Украины:

Сегодня, 16:59

В Киеве задержали начальника отделения полиции при получении взятки

Сегодня, 14:59

В Одессе презентовали книги о немецких колонистах в Бессарабии

Сегодня, 13:50

На Чернобыльской АЭС переработали первую партию радиоактивных отходов

Сегодня, 12:25

Россияне и жители оккупированных территорий пытались захватить агрофирму под Харьковом

Вчера, 14:28

На Волыни протестующие заблокировали трассу Киев-Ковель-Ягодин

Вчера, 13:15

В Одессе ночью устроили стрельбу в кафе

22-07-2019, 18:19

Власть для народа а не народ для власти - Геннадий Вольский

22-07-2019, 13:10

Под Одессой из-за боевых стрельб некоторые пляжи будут опасны для купания 24-25 июля

22-07-2019, 12:04

В Киеве объявили штормовое предупреждение

19-07-2019, 16:00

19 июля в Одессе устроят перфоманс на Потемкинской лестнице

19-07-2019, 15:54

В Ровно задержали председателя райадминистрации на взятке в 300 тысяч долларов

19-07-2019, 09:32

В Киеве ограничат движение на проспекте Палладина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 