В Станице Луганской российские пропагандисты наблюдали за демонтажем укреплений с украинской стороны. Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

«Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала «Россия1» Евгения Попова. Более известного, как человек и партнер ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевои.

Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцив и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, негатив можно «выжать» из миротворческих инициатив Украины» - написал Клименко на своей странице в Фейсбук.

Также, по мнению Юрия Клименко, принципиальным вопросом является открытие пункта пропуска «Золотое» на время проведения ремонтных работ. Однако, можно предположить, что военные руководители «ЛНР» предложат открыть мост в Счастье, поэтому переговоры будут сложными.