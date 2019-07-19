Мэра Северодонецка Валентина Казакова признали виновным в коррупции

Апелляционный суд Луганской области оставил в силе решение Северодонецкого городского суда, в котором мэр Валентин Казаков признан виновным в совершении коррупционных действий. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как смогла доказать прокуратура, Валентин Казаков в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» издал распоряжение, которым приостановил действие решения городского совета и вернул в собственную компетенцию полномочия по назначению себе премий и материальной помощи.

Как следствие, на основании своих распоряжений в период с января по сентябрь 2018 года осуществлена выплата более 155 тыс. гривень премии и 21 тыс. гривень материальной помощи.

Судом установлено нарушение Северодонецким городским головой Казаковым Валентином Васильевичем Закона Украины «О предотвращении коррупции» и он признан виновным в совершении административных нарушений связанных с коррупцией по ч.1 ст.172-7 КУоАП (не извещение лицом в установленных законом случаях и в порядке о наличии у него конфликта интересов), по ч.2 ст. 172-7 КУоАП (совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов).

22 июля 2019 года постановлением Луганского апелляционного суда оставлено без изменений постановление Северодонецкого городского суда Луганской области

Постановление апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.