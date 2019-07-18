Беспилотник ОБСЕ зафиксировал поезд из РФ, прибывший на оккупированную территорию Луганской области

Беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал грузовой поезд, следовавший из-за неконтролируемой участок границы с РФ на территорию оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Twitter постоянного представителя Украины при ОБСЕ Евгения Цимбалюка.

«БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовой поезд, следовавший из Российской Федерации через неконтролируемую участок границы до станции в Ровеньках», — указано в сообщении украинского дипломата.

Цимбалюк также добавил, что: «По этому маршруту РФ регулярно поставляет горюче-смазочные материалы для нужд своих вооруженных формирований на оккупированных частях Донбасса».