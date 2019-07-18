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Российские оккупанты не допустили специалистов для осмотра разрушенной части моста в Станице Луганской - видео

Сегодня, 15:34 citynews.net.ua | Напечатать

Российские оккупанты не допустили специалистов, которые были должны провести обследование разрушенной части моста в Станице Луганской, для принятия решения по его восстановлению.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной администрации.

В Луганской области создана рабочая группа по восстановлению моста в районе КПВВ «Станица Луганская».

В ее состав войдут представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинТОТ, Минрегиона, Госпогранслужбы, Луганской облгосадминистрации, проектных и экспертных организаций.

Среди ключевых задач рабочей группы - максимально быстрая разработка вариантов технического задания для восстановления мостового перехода, определение сроков, объемов, источников финансирования и план-график работ, заказчиком которых выступит облгосадминистрация. При этом работы по восстановлению моста не должны мешать функционированию КПВВ.

Наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 31 июля.


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